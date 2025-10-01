Приоритетом партии "Единая Россия" является поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. На это обратил внимание председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Безусловный приоритет нашей партии - это поддержка участников СВО, членов их семей. Это касается и комплексной реабилитации, и помощи в трудоустройстве и в предоставлении льгот. Самого разного круга вопросов", - сказал он в ходе заседания программной комиссии партии о финансовом обеспечении реализации народной программы в проекте бюджета на 2026-2028 годы.

Медведев также подчеркнул, что другие приоритеты партии хорошо известны. "Они заключаются в безусловном исполнении социальных обязательств государства перед гражданами, в обеспечении обороноспособности и безопасности государства, и в реализации национальных целей, которые намечены президентом страны", - указал он.

Вместе с тем политик отметил, что народная программа "Единой России" была дополнена тремя новыми направлениями. "Это поддержка участников СВО, развитие новых регионов и развитие туризма. Все обязательства, которые отражены в народной программе, партия продолжит своевременно исполнять. И исходим из того, что и в полном объеме. На реализацию программы направлено уже свыше 17 трлн рублей из федерального бюджета за истекшие три года", - заключил он.