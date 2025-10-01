Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Минтранс анонсировал использование биометрии при авиаперевозках
1 октября 2025 / 17:58
Минтранс анонсировал использование биометрии при авиаперевозках
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Министерство транспорта РФ анонсировало внедрение биометрии при авиаперевозках, сообщает ТАСС.

"Биометрия будет внедряться при авиаперевозках. Соответствующее четырехстороннее соглашение было подписано на полях форума "Цифровая транспортация" главой Минтранса Андреем Никитиным, главой Минцифры Максутом Шадаевым, гендиректором Центра биометрических технологий Владиславом Поволоцким и гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским", - следует из Telegram-канала министерства.

В Минтрансе отметили, что технология призвана улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Технология сможет применяться для регистрации и посадки в самолет, при этом каждый пассажир может самостоятельно выбрать, как пользоваться транспортными услугами - по биометрии или с использованием документов. 

