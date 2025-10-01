Минтранс анонсировал использование биометрии при авиаперевозках

Министерство транспорта РФ анонсировало внедрение биометрии при авиаперевозках, сообщает ТАСС.

"Биометрия будет внедряться при авиаперевозках. Соответствующее четырехстороннее соглашение было подписано на полях форума "Цифровая транспортация" главой Минтранса Андреем Никитиным, главой Минцифры Максутом Шадаевым, гендиректором Центра биометрических технологий Владиславом Поволоцким и гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским", - следует из Telegram-канала министерства.

В Минтрансе отметили, что технология призвана улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Технология сможет применяться для регистрации и посадки в самолет, при этом каждый пассажир может самостоятельно выбрать, как пользоваться транспортными услугами - по биометрии или с использованием документов.