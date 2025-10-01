Рябков рассказал, когда может пройти третий раунд переговоров Москвы и Вашингтона

Третий раунд переговоров между РФ и США по устранению раздражителей в отношениях двух стран состоится до конца осени. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"До конца осени третий раунд переговоров точно состоится. Дат к настоящему моменту нет, и все это находится в процессе обсуждения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры по нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей устранения раздражителей в отношениях двух стран.

Российскую делегацию на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.