Украинцы в Польше лишились многих бесплатных медицинских услуг

Общество
© Владимир Гердо/ ТАСС
Совершеннолетние украинцы, проживающие в Польше и не имеющие страховки, лишились с 1 октября многих бесплатных медицинских услуг. Об этом информировал портал Onet.
Сообщается, что в перечень входят эндопротезирование, экстренный доступ к лекарственным технологиям и медицинские услуги, связанные с трансплантацией, возмещение за лекарственные средства, продукты питания специального назначения и медицинские изделия, отпускаемые в аптеках по рецепту.
Вместе с тем поправки в закон не распространяются лиц младше 18 лет. Для детей сохраняется право на льготы в соответствии с действующими условиями.