Медведев заявил, что Россия не может позволить себе "шатдауны"

В России не должно быть "шатдаунов" - остановки государственного финансирования из-за невозможности политиков согласовать бюджет. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания партийной программной комиссии, посвященного проекту бюджета.

Он напомнил, что накануне "сделал американский президент" Дональд Трамп: "Он объявил "шатдаун". "Мы-то "шатдаунов" не объявляем. Но, вспомните, у нас они были - в новейшей истории России", - указал Медведев, говоря о политических кризисах 1990-х годов.

По его словам, ситуация "в какой-то момент воспринималась" без оторопи: "Ну а чего тут такого? Ну вот так, не договорились. Ну, будем как придется финансировать даже ключевые госрасходы".

"Это же катастрофа даже для обычной страны, не воюющей. А что говорить о ситуации, когда нужно поддерживать обороноспособность и безопасность государства?" - подчеркнул политик.