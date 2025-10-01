Al Hadath: ХАМАС требует внесения поправок в план Трампа по Газе

Палестинское движение ХАМАС требует внесения ряда поправок в план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источник в организации передает телеканал Al Hadath.

Сообщается, что ХАМАС считает себя "вправе внести корректировки в план Трампа", в связи с чем представители движения "обратились к посредникам с просьбой прояснить некоторые положения" документа. В частности, в ХАМАС намерены добиваться сохранения за движением "законного права на самооборону". Вместе с тем ХАМАС настаивает на гарантиях о том, что Израиль не возобновит военные действия, а также выступает решительно против любого внешнего управления в Газе.

Некоторое время назад представитель ХАМАС, слова которого привел иорданский новостной портал Roya News, рассказал о том, что палестинское движение, по всей видимости, не сможет принять план Трампа, поскольку не приемлет по меньшей мере два пункта из предложений президента США - о разоружении военизированных формирований ХАМАС и о размещении иностранных войск на территории палестинского анклава.

В понедельник Белый дом представил "всеобъемлющий план" американского лидера, направленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. По утверждению руководства США, данная инициатива не нацелена на аннексию или оккупацию Газы Израилем и принудительное переселение населения анклава. Вместе с тем в плане прямо провозглашается, что ХАМАС не вернется к власти в секторе Газа.

Израиль заявил, что согласен с планом. Трамп во вторник заявил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на изучение предложений.