Искусственный интеллект (ИИ) - это "продукт человеческой лени", для противостояния которой требуется повышать собственные компетенции. Такое мнение выразил помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, выступая на Всероссийском форуме классных руководителей (ФКР).

"Искусственный интеллект представляет собой продукт лени человеческой, поскольку он помогает не думать. Нет необходимости получать образование, так как можно сдать работу, поручив это чату GPT, а раз он за тебя пишет, зачем учиться? Поэтому единственный способ противостоять лени - это еще больше учиться и быть не слугой чата, а управляющим чатом", - отметил он.

Глава РВИО привел в пример Англию времен расцвета технической революции. "Развитие промышленной революции привело к тому, что в Англии изобрели спорт, скачки, бокс и греблю во всех университетах. Потому что нет смысла богатым людям вообще напрягаться, а форму физическую поддерживать надо", - указал он.

Мединский призвал к повышению образования и компетенций для контроля ИИ. "Я думаю, что задача учителей - попытаться как-то донести эту мысль до наших школьников. Потому что либо ты слуга ИИ, либо он твой слуга", - добавил он.