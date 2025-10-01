США: идеологическая война обостряется
Министр обороны КНДР: отношения с Россией развиваются во всеобъемлющем сотрудничестве
1 октября 2025 / 19:42
© Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Отношения между Пхеньяном и Москвой развиваются во всеобъемлющем сотрудничестве. С таким заявлением выступил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль во время открытия скульптуры, посвященной подвигу корейских партизан в годы Второй мировой войны.
"Сегодня под стратегическим руководством лидеров Кореи и России отношения между нашими двумя странами развиваются во всеобъемлющем и целеустремленном в будущее сотрудничестве", - подчеркнул он.