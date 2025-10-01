Канада возобновила действие санкций Совбеза ООН в отношении Ирана

Правительство Канады решило возобновить действие санкций Совета Безопасности ООН против Ирана. Соответствующее заявление распространил МИД страны.

Они предусматривают запрет на экспорт в Иран и импорт из этой страны ядерных материалов, технологий и товаров двойного назначения, а также оборудования и разработок, связанных с баллистическими ракетами. Оттава также применила эмбарго на поставки оружия и возобновила действие запрета на обслуживание иранских судов.

Вместе с тем канадское правительство намерено пресекать техническую и финансовую помощь, связанную с такими операциями.

"Канада призывает Иран в полной мере выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, возобновить полное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и вступить в прямые переговоры с США с целью достижения прочного, долгосрочного и всеобъемлющего ядерного соглашения, которое гарантирует, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие", - следует из заявления канадского дипведомства.

Санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу 28 сентября.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Тегерана в разработке ядерного оружия. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне текущего года агентство продолжало инспекции.