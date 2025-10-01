Вэнс считает, что шатдаун не будет долгим

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что наступившая этой ночью частичная приостановка работы американского правительства (шатдаун) не будет долговременной.

"Я не могу предсказать, что сделают демократы в Конгрессе, но я не думаю, что это будет настолько длительный шатдаун", - отметил он на брифинге в Белом доме.

"Это чистое предположение вице-президента США, поскольку, на мой взгляд, вы уже видели некоторые признаки того, что умеренные демократы немного дрогнули. Они понимают фундаментальную нелогичность этого", - указал Вэнс.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября ввиду отсутствия финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не могут согласовать ряд статей расходов.

При этом министерства и структуры, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в условиях шатдауна, не получают жалование, однако оно, как правило, выплачивается им после урегулирования вопроса с поступлением средств.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось свыше 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней в первый президентский срок Дональда Трампа.