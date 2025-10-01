Небензя: Россия готова справиться с новыми санкциями США

Россия не удивится применению новых санкций со стороны США и готова справиться с ними. На этом акцентировал внимание постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции по случаю перехода председательства в Совете Безопасности к РФ.

"Президент США Дональд Трамп - политик особого рода. Он любит быстрые решения, а в этом конкретном случае быстрые решения не работают, поэтому я не знаю, что будет с санкциями, но мы уже столько их видели, что я не удивлюсь, если услышу или увижу новые. Мы уже адаптировались к старым. Если что-то подобное произойдет, мы найдем способ с этим справиться", - указал дипломат.