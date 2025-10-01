США: идеологическая война обостряется
1 октября 2025 / 18:56
С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
1 октября 2025 / 18:42
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
1 октября 2025 / 18:38
Общество
На Украине сообщили о блэкауте на Чернобыльской АЭС
1 октября 2025 / 21:19
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Чернобыльская АЭС оказалась обесточена. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.
"Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, из-за "скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент" - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком станции, который был разрушен при аварии 26 апреля 1986 года.