Небензя: Россия найдет чем ответить в случае передачи Киеву ракет Tomahawk Трамп сообщил, что через месяц планирует встречу с Си Цзиньпином
1 октября 2025 / 18:56
1 октября 2025 / 18:42
1 октября 2025 / 18:38
Общество
Общество
На Украине сообщили о блэкауте на Чернобыльской АЭС
1 октября 2025 / 21:19
На Украине сообщили о блэкауте на Чернобыльской АЭС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Чернобыльская АЭС оказалась обесточена. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

"Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, из-за "скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент" - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком станции, который был разрушен при аварии 26 апреля 1986 года. 

