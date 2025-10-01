На Украине сообщили о блэкауте на Чернобыльской АЭС

Чернобыльская АЭС оказалась обесточена. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

"Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, из-за "скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент" - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком станции, который был разрушен при аварии 26 апреля 1986 года.