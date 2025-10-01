Трамп сообщил, что через месяц планирует встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует спустя "четыре недели" встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить с ним экспорт американской сои в Китай.

"Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си Цзиньпином, и одной из главных тем обсуждения будут соевые бобы", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

"Выращивающие соевые бобы фермеры из нашей страны страдают, поскольку Китай исключительно из "переговорных" соображений не покупает их продукцию", - отметил Трамп. "Мы заработали так много денег на пошлинах, что собираемся взять небольшую их часть и помочь нашим фермерам", - добавил он.

Некоторое время назад президент США сообщал, что договорился о встрече с Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проходить с 31 октября по 1 ноября в Республике Корея. Он также отмечал, что в начале 2026 года планирует нанести визит в КНР.