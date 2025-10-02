Небензя: Россия найдет чем ответить в случае передачи Киеву ракет Tomahawk

США: идеологическая война обостряется
1 октября 2025 / 18:56
1 октября 2025 / 21:58
© Kallysta Castillo/ U.S. Navy via AP/ТАСС
Россия сможет отреагировать в случае, если администрация США решит поставлять Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции по случаю перехода к России в октябре председательства в Совете Безопасности ООН.
"В случае необходимости мы найдем ответ на этот шаг, если это произойдет", - выразил уверенность российский дипломат.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что не считает вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине решенным. По его словам, в Кремле уверены - даже если киевский режим получит Tomahawk, это не изменит военной ситуации.