1 октября 2025 / 18:56
1 октября 2025 / 18:42
1 октября 2025 / 18:38
Небензя: Россия найдет чем ответить в случае передачи Киеву ракет Tomahawk
1 октября 2025 / 21:58
Небензя: Россия найдет чем ответить в случае передачи Киеву ракет Tomahawk
Россия сможет отреагировать в случае, если администрация США решит поставлять Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции по случаю перехода к России в октябре председательства в Совете Безопасности ООН.

"В случае необходимости мы найдем ответ на этот шаг, если это произойдет", - выразил уверенность российский дипломат.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что не считает вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине решенным. По его словам, в Кремле уверены - даже если киевский режим получит Tomahawk, это не изменит военной ситуации. 

