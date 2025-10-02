Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
1 октября 2025 / 18:56
1 октября 2025 / 18:42
1 октября 2025 / 18:38
Экономика
Экономика
Forbes: Маск стал первым человеком, чье состояние достигло $500 млрд
2 октября 2025 / 10:19
Forbes: Маск стал первым человеком, чье состояние достигло $500 млрд
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком, чье состояние составило $500 млрд, сообщает журнал Forbes.

По данным издания, в 15:30 по времени восточного побережья США (22:30 мск) состояние главы компаний Tesla и SpaceX, владельца соцсети X и нейротехнологической компании Neuralink достигло $500 млрд. Согласно оценкам Forbes, на 23:15 мск состояние Маска выросло до $500,5 млрд.

Журнал связывает увеличение состояния Маска с его решением отстраниться от руководства ведомством по повышению эффективности работы правительства США и сосредоточиться на бизнесе.

Маск возглавляет рейтинг миллиардеров Forbes. За ним идут председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон ($351,6 млрд), сооснователь корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг ($246,1 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($233,2 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($204,6 млрд).

В декабре 2024 года Маск также стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд. 

