Российские штангисты выступят на ЧМ-2025 после четырехлетнего перерыва

Чемпионат мира в норвежском Фёрде станет для тяжелоатлетов из России первым турниром такого уровня после четырехлетнего перерыва. Последний раз россияне принимали участие во взрослом мировом первенстве в 2021 году в Ташкенте.

В финальный список участников ЧМ-2025, который пройдет со 2 по 11 октября, из россиян были включены семь спортсменов из 16 заявленных. Это Елизавета Жаткина и Регина Шайдуллина (обе - весовая категория до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53), Зарина Гусалова (до 69), Мария Груздова и Анна Зубко (обе - до 86), а также Виктор Кондратьев (до 110).

Еще девять штангистов не прошли проверку Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и не получили нейтральный статус, без которого участие в предстоящем турнире невозможно.

Вместе с тем после того, как получившей разрешение IWF Гусаловой было отказано в получении шенгенской визы, представительство российских спортсменов уменьшилось до шести.

На чемпионате мира - 2021 в Узбекистане российская команда выступала в полном составе и выиграла три бронзовые награды.