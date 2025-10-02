Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 октября 2025 / 13:03
КОТИРОВКИ
USD
02/10
81.4967
EUR
02/10
95.6382
Новости часа
Небензя: Россия намерена инициировать процесс выбора генсека ООН Российские штангисты выступят на ЧМ-2025 после четырехлетнего перерыва
Москва
2 октября 2025 / 13:03
Котировки
USD
02/10
81.4967
0.0000
EUR
02/10
95.6382
0.0000
США: идеологическая война обостряется
США: идеологическая война обостряется
1 октября 2025 / 18:56
С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
1 октября 2025 / 18:42
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
1 октября 2025 / 18:38
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Спорт / Спортивный курьер / Олимпийское движение
Спорт
Российские штангисты выступят на ЧМ-2025 после четырехлетнего перерыва
2 октября 2025 / 10:40
Российские штангисты выступят на ЧМ-2025 после четырехлетнего перерыва
© Егор Алеев/ ТАСС

Чемпионат мира в норвежском Фёрде станет для тяжелоатлетов из России первым турниром такого уровня после четырехлетнего перерыва. Последний раз россияне принимали участие во взрослом мировом первенстве в 2021 году в Ташкенте.

В финальный список участников ЧМ-2025, который пройдет со 2 по 11 октября, из россиян были включены семь спортсменов из 16 заявленных. Это Елизавета Жаткина и Регина Шайдуллина (обе - весовая категория до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53), Зарина Гусалова (до 69), Мария Груздова и Анна Зубко (обе - до 86), а также Виктор Кондратьев (до 110).

Еще девять штангистов не прошли проверку Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и не получили нейтральный статус, без которого участие в предстоящем турнире невозможно.

Вместе с тем после того, как получившей разрешение IWF Гусаловой было отказано в получении шенгенской визы, представительство российских спортсменов уменьшилось до шести. 

На чемпионате мира - 2021 в Узбекистане российская команда выступала в полном составе и выиграла три бронзовые награды.

США: идеологическая война обостряется
США: идеологическая война обостряется
С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
10:58
Небензя: Россия намерена инициировать процесс выбора генсека ООН
10:40
Российские штангисты выступят на ЧМ-2025 после четырехлетнего перерыва
10:19
Forbes: Маск стал первым человеком, чье состояние достигло $500 млрд
21:58
Небензя: Россия найдет чем ответить в случае передачи Киеву ракет Tomahawk
21:43
Трамп сообщил, что через месяц планирует встречу с Си Цзиньпином
21:19
На Украине сообщили о блэкауте на Чернобыльской АЭС
20:47
Небензя: Россия готова справиться с новыми санкциями США
20:21
Вэнс считает, что шатдаун не будет долгим
19:59
Канада возобновила действие санкций Совбеза ООН в отношении Ирана
19:42
Министр обороны КНДР: отношения с Россией развиваются во всеобъемлющем сотрудничестве
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения