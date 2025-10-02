Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Политика / Многополярный мир / Политика и религия
Политика
Небензя: Россия намерена инициировать процесс выбора генсека ООН
2 октября 2025 / 10:58
Небензя: Россия намерена инициировать процесс выбора генсека ООН
© Александр Щербак/ ТАСС

Россия намерена инициировать процесс выбора нового генсека ООН в ходе своего председательства в Совете Безопасности (СБ) всемирной организации в октябре. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы планируем начать этот процесс в ходе нашего председательства", - сказал он на пресс-конференции по случаю перехода к РФ в октябре функций председателя Совета Безопасности ООН.

Процедура выборов нового генерального секретаря начинается с формирования совместного письма от председателей СБ и Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. "Вчера я встретился с председателем ГА Анналеной Бербок, чтобы проинформировать ее о нашей программе Совбеза, и поднял вопрос о выборах генсека, она выразила полное согласие. Мы условились, что подготовим исходный проект", - отметил российский дипломат.

Вместе с тем, по его словам, подготовка совместного письма занимает определенное время, и оно необязательно будет обнародовано в октябре. "Я надеюсь, что к концу года или, возможно, раньше письмо увидит свет", - добавил Небензя.

Мандат нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша заканчивается 31 декабря 2026 года. Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что будет претендовать на пост генсека ООН. 

