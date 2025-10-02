FT: улучшенные ракеты РФ эффективно обходят перехватчики ЗРК Patriot

Официальные лица на Западе и Украине обращают внимание, что Россия улучшила характеристики своих баллистических ракет и эффективнее обходит зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом информировала газета Financial Times (FT).

Как отмечает издание, побеседовавшее с бывшими и действующими чиновниками, Украине удается сбивать все меньше ракет. Российские боеприпасы "в последние секунды" обходят американские перехватчики. Удары России по объектам производства беспилотников на Украине стали "ярким примером того, как РФ усовершенствовала свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее обходить американские батареи Patriot", указывается в материале.

Согласно публикации, американские поставки перехватчиков для Киева замедлились, в преддверии зимы были уничтожены "ключевые военные объекты и критическая инфраструктура". Украина передает информацию о работе комплекса Пентагону и оборонным компаниям: Raytheon, которая производит ЗРК Patriot, и Lockheed Martin, производящей ракеты-перехватчики. Как заявил один из собеседников FT, данные используются для обновления систем, но они часто не успевают за оптимизацией со стороны РФ.

Украина держит в секрете количество переданных ей батарей Patriot. Как пишет газета, известно о передаче по меньшей мере шести батарей. Норвегия и Германия за последние недели передали компоненты как минимум для дополнительных трех батарей.