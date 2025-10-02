Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
Скончался главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов
2 октября 2025 / 11:31
Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов скончался в возрасте 74 лет. Сообщение об этом размещено на сайте издания.

"В четверг, 2 октября, на 75-м году жизни умер журналист, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов. Он занимал этот пост с 2011 года", - сказано в сообщении.

Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу. Ему также был присвоен Орден "Знака Почета". Кроме того, он был признан заслуженным работником культуры РФ.

Ранее президент России Владимир Путин вручил Куприянову почетную грамоту - за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Лауреат премии "Золотое перо России" в номинации "За верность профессии", премии "Медиа-менеджер России" и премии в номинации "Проза" Союза писателей России.

