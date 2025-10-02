Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
2 октября 2025 / 11:45
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
© Евгений Мессман/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 2 октября на Московской бирже отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,72% - до 2 628,25 и 1 015,94 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 8,95 копейки и торговался на уровне 11,27 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 624,29 пункта (-0,87%), индекс РТС находился на отметке в 1 014,41 пункта (-0,87%). Вместе с тем курс юаня опускался до 11,33 рубля (-2,95 копейки), свидетельствуют данные площадки.

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

