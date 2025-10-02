Венгрия столкнулась со "скоординированными атаками" Еврокомиссии и ряда стран ЕС, в том числе Германии и Хорватии, нацеленными на то, чтобы принудить Будапешт отказаться от закупки энергоресурсов из России. На это обратил внимание венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"По словам премьера, Венгрия столкнулась со скоординированными атаками с нескольких сторон, включая Хорватию, Германию и Еврокомиссию, в то время как внутренние оппозиционные партии также призывали к союзу с Брюсселем в вопросах санкций и энергетической политики", - указал в соцсети X со ссылкой на Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в его офисе Золтан Ковач.

Брюссель добивается от Венгрии и Словакии отказа от российских энергоресурсов. Будапешт получает из России основную часть нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", а природный газ - по трубопроводу "Турецкий поток" и его продолжению по территории Болгарии и Сербии.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил о готовности Загреба обеспечить Венгрию и Словакию нефтью нероссийского происхождения за счет поставок по Адриатическому нефтепроводу. Этот трубопровод соединяет терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Словенией и Сербией.