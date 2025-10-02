Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
В Кремле заявили о намерении ответить на передачу Киеву Tomahawk
2 октября 2025 / 12:13
В Кремле заявили о намерении ответить на передачу Киеву Tomahawk
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Москва отреагирует "должным образом" в случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Должным образом", - сказал он, отвечая на вопрос, как будет реагировать Москва.

В минувшее воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что вашингтонская администрация рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу примет президент страны Дональд Трамп. 

