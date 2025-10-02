Обвиняемый в убийстве жены и детей в Ульяновской области признал вину

Житель Ульяновской области, задержанный по подозрению в убийстве супруги и дочерей, признал вину. Об этом со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону сообщает ТАСС.

"Задержанному по подозрению в тройном убийстве мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. Изначально фигурант после убийства жены и детей пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру, однако было доказано отсутствие посторонних лиц в момент убийства. При предъявлении неопровержимых доказательств подозреваемый признался в убийстве трех человек, изложив последовательность своих действий и мотивы", - следует из сообщения.

Отмечается, что после задержания мужчину допросили следователи, проверив показания на месте.