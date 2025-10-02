Российские средства ПВО нейтрализовали 142 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали реактивный снаряд системы HIMARS и 142 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 142 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87 644 беспилотника, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 327 танков и других боевых бронемашин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 115 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 055 единиц специальной военной автомобильной техники.