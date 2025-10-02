Песков: дискуссии в ЕС по активам России напоминают поведение банды

Дискуссии в Европейском союзе в отношении изъятия замороженных российских активов напоминают поведение банды. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Это все напоминает такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность". Вот если по-нашему, то вот так это и выглядит", - указал он.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что без ответа такие действия не останутся, и РФ сделает все, чтобы "те, кто причастен к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность".

Евросоюз обсуждает возможность экспроприации €210 млрд замороженных российских активов с целью поддержки Украины, лидеры стран уже поручили детально проработать риски такого шага Еврокомиссии.

Против этого резко выступает Бельгия, в которой находится площадка Euroclear, где депонированы до 95% активов. Брюссель опасается финансовых рисков, связанных не только со снижением доверия к европейской валюте, но и с возможным изъятием бельгийских активов по всему миру на основании инициированных Москвой исков о компенсации незаконно изъятых средств.