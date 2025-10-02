Актер Сергей Рыбин скончался в возрасте 51 года

США: идеологическая война обостряется
© Сергей Булкин/ ТАСС
Актер и каскадер Сергей Рыбин скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщил портал "Кино-театр.ру".
Смерть артиста наступила в понедельник, 29 сентября. Причина ухода из жизни не называется.
В фильмографии Рыбина - порядка трех десятков проектов, большинство из них - сериалы. Артист снимался в "Невском", "Марафоне трех граций", "Войне и мире", "Морских дьяволах", сыграл эпизодические роли в "Улицах разбитых фонарей", "Тайнах следствия" и других популярных проектах.