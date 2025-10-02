Слуцкий: ЛДПР начнет реализацию проекта по трудоустройству ветеранов СВО

ЛДПР приступает к реализации проекта по трудоустройству и интеграции в мирную жизнь ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в рамках XXXVII съезда ЛДПР.

"ЛДПР подготовила проект, который получил поддержку президента России. На прошедшей закрытой встрече я презентовал Владимиру Владимировичу цифровую платформу обеспечения занятости демобилизованных участников спецоперации. В ближайшее время мы начнем реализацию проекта по трудоустройству и интеграции в мирную жизнь ветеранов. Это и трудоустройство, и признание, и досуг", - рассказал он в беседе с ТАСС.

Политик обратил внимание, что после завершения СВО в общество вернется значительное число участников боевых действий. Он отметил, что важно учитывать прежний российский опыт участия в вооруженных конфликтах. "Тогда каждый третий нуждался в психологической помощи. После афганской войны в 1989 году 372 тыс. страдали от алкоголизма и наркомании", - указал Слуцкий.

"Мы все должны дать возможность ветеранам интегрироваться в мирную жизнь, особенно для тех, кто живет в малых городах и населенных пунктах, кто получил военные травмы и увечья", - добавил он.