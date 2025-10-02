США: идеологическая война обостряется
1 октября 2025 / 18:56
С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
1 октября 2025 / 18:42
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
1 октября 2025 / 18:38
Политика
Орбан: украинцев никто не просил воевать за европейские страны
2 октября 2025 / 13:45
© AP Photo/ Denes Erdos/ТАСС
Никто не просил украинцев воевать за страны Европы. На этом акцентировал внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Это может быть ваша линия обороны, но не наша. Украинцы сражаются не за нас, и мы никогда их об этом не просили", - цитирует его госсекретарь по международным коммуникациям и связям Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.