В Кремле вызывает сожаление позиция Молдавии по войскам РФ в Приднестровье

В Кремле вызывают сожаление заявления президента Молдавии Майи Санду о необходимости найти решение для выхода российских сил из Приднестровья. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Можно только сожалеть в связи с такой позицией", - сказал он при общении с журналистами.

Санду после победы ее партии на парламентских выборах, несмотря на отказ оппозиции признавать такой итог, заявила о планах реинтеграции Приднестровья на условиях Кишинева. Для этого, по мнению молдавского лидера, регион должна покинуть российская армия.

ВС РФ находятся в регионе по соглашению с Молдавией с 1992 года, чтобы обеспечить безопасность Приднестровья после гражданского вооруженного конфликта начала 1990-х годов. Группировка насчитывает порядка 1 тыс. человек, в ней служат жители Приднестровья, имеющие наряду с молдавским гражданство РФ.