Экс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен считает, что "коалиция желающих" по поддержке Украины пока больше похожа на "коалицию ожидающих" ввиду отсутствия прогресса.

"Нам следует признать, что президент США Дональд Трамп не согласится с обсуждениями о членстве Украины в НАТО, и, возможно, также будет сопротивление со стороны других союзников", - сказал он в интервью испанской газете El Mundo. В этой связи, по словам Расмуссена, вторым лучшим решением было бы размещение на Украине европейских сил сдерживания при поддержке США.

"Я признателен, что есть дебаты внутри "коалиции желающих", но это больше похоже на коалицию в режиме ожидания. Нет прогресса", - указал он.

4 сентября в Париже состоялась встреча членов "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждались гарантии безопасности Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов.

На пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" французский лидер отметил, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране.