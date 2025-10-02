Цена нефти Brent впервые с 6 июня опустилась ниже $65 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $65 за баррель впервые с 6 июня текущего года.

По состоянию на 12:46 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 0,73% и торговалась на уровне $64,47 за баррель.

К 13:00 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на отметке в 64,97 за баррель (-0,58%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре 2025 года теряет 0,62%, опускаясь до $61,4 за баррель, свидетельствуют данные площадки.