Экономика
Цена нефти Brent впервые с 6 июня опустилась ниже $65 за баррель
2 октября 2025 / 14:31
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $65 за баррель впервые с 6 июня текущего года.
По состоянию на 12:46 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 0,73% и торговалась на уровне $64,47 за баррель.
К 13:00 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на отметке в 64,97 за баррель (-0,58%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре 2025 года теряет 0,62%, опускаясь до $61,4 за баррель, свидетельствуют данные площадки.