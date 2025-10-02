Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
1 октября 2025 / 18:56
1 октября 2025 / 18:42
1 октября 2025 / 18:38
Политика
Политика
Песков: Россия будет представлена на саммите "двадцатки" на должном уровне
2 октября 2025 / 14:46
Песков: Россия будет представлена на саммите "двадцатки" на должном уровне
Россия будет на должном уровне представлена на саммите Группы двадцати (G20), который пройдет 21-22 ноября текущего года в Йоханнесбурге. Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятии так или иначе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активно. Мы неизменно участвуем во всех сегментах работы G20", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможности участия президента РФ в саммите.

"Группа двадцати" - это неформальный международный форум, объединяющий крупнейшие экономики мира. Он создан 1999 году на уровне министров финансов и глав центральных банков, а с 2008 года действует как платформа встреч лидеров государств.

На сегодняшний день в "двадцатку" входят 19 государств. В составе форума сбалансированно представлены как экономики Юга/Востока, так и Запад. В целом на них приходится 85% мирового ВВП, около 75% международной торговли, порядка 2/3 населения планеты. 

