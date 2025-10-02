Жертвами нападения у синагоги в Манчестере стали два человека

Два человека, пострадавшие при нападении у синагоги в английском Манчестере, погибли, состояние трех человек оценивается как тяжелое, нападавший, вероятнее всего, ликвидирован. Об этом информировала полиция города.

"Два человека погибли в результате серьезного инцидента вблизи синагоги еврейской общины Хитон-парка", - следует из сообщения. Уточняется, что напавший на людей мужчина, по которому был открыт огонь, скорее всего, убит. "Еще три человека находятся в тяжелом состоянии", - указали правоохранители.

По словам очевидца происшествия, слова которого приводит вещательная корпорация Би-би-си, преступник сначала наехал на автомобиле на людей, после чего выбежал с ножом и начал бить им по окну молитвенного дома, где в тот момент собрались много людей по случаю Йом Кипура, одного из важнейших праздников еврейского календаря.

Согласно данным полиции, все люди, находившиеся в синагоге, были безопасно из нее выведены.