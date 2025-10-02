Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
США: идеологическая война обостряется
1 октября 2025 / 18:56
1 октября 2025 / 18:42
1 октября 2025 / 18:38
Общество
Общество
Детям для выезда в Белоруссию и Казахстан понадобится загранпаспорт
2 октября 2025 / 15:15
Детям для выезда в Белоруссию и Казахстан понадобится загранпаспорт
© Владимир Гердо/ ТАСС

С 20 января 2026 года дети в возрасте младше 14 лет для выезда в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию должны будут иметь загранпаспорт. Об этом со ссылкой на миграционную службу МВД РФ сообщает ТАСС.

"С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет понадобится загранпаспорт. Это правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими", - говорится в сообщении.

Уточняется, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ по-прежнему можно въезжать в эти страны по внутреннему российскому паспорту. "Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему на территорию РФ", - указали в службе.

