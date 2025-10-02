Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 510 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (СВО) в рамках проведения специальной военной операции (СВО) составили около 1 510 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки "Север" составили до 200 военнослужащих, в зоне ответственности "Запада" - 230 военнослужащих, Южной - до 235 человек. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" составили более 515 человек, "Восток" - до 295 человек, "Днепр" - до 35 человек, указали в МО РФ.