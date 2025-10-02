Макрон призвал задерживать танкеры с нефтью из РФ для нарушения поставок

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота с целью нарушения поставок якобы нефти из России.

"Очень важно, что таким образом вы ломаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая организовывать поставки по-другому, что снижает эффективность бизнес-модели. Поскольку эта модель была организована еще до 2022 года, но сегодня она полностью индустриализирована. И я предлагаю в рамках "коалиции желающих", в тесном взаимодействии с НАТО работать над тем, как усовершенствовать эти совместные действия", - сказал он, выступая на открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Трансляцию выступления французского лидера вела пресс-служба Еврокомиссии.

В качестве примера Макрон привел задержание Францией у своих берегов танкера, который следовал из российского порта в Индию. Он считает, что такие меры позволяют убедиться в наличии у берегов страны судов "теневого флота", а также "убедиться, соответствуют ли эти суда международным правилам". Вместе с тем, по словам президента, задержанное у Франции судно шло "под фальшивым флагом". Остановив "на одну-две недели" этот танкер, Франция якобы подорвала эффективность поставок российской нефти, полагает он.

"Так, "теневой флот" является очень хорошей целью, если мы хотим повысить нашу эффективность в сокращении этих мощностей. И на мой взгляд, это очень важный шаг вперед для усиления нашего давления на Россию", - добавил Макрон.