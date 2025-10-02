Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 октября 2025 / 18:48
КОТИРОВКИ
USD
02/10
81.4967
EUR
02/10
95.6382
Новости часа
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Москва
2 октября 2025 / 18:48
Котировки
USD
02/10
81.4967
0.0000
EUR
02/10
95.6382
0.0000
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
2 октября 2025 / 18:44
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
2 октября 2025 / 18:29
Политолог Солонников: сначала победа России, потом переговоры
Политолог Солонников: сначала победа России, потом переговоры
2 октября 2025 / 18:04
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Антироссийские санкции
Политика
Макрон призвал задерживать танкеры с нефтью из РФ для нарушения поставок
2 октября 2025 / 15:45
Макрон призвал задерживать танкеры с нефтью из РФ для нарушения поставок
© Ludovic Marin, Pool via AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота с целью нарушения поставок якобы нефти из России.

"Очень важно, что таким образом вы ломаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая организовывать поставки по-другому, что снижает эффективность бизнес-модели. Поскольку эта модель была организована еще до 2022 года, но сегодня она полностью индустриализирована. И я предлагаю в рамках "коалиции желающих", в тесном взаимодействии с НАТО работать над тем, как усовершенствовать эти совместные действия", - сказал он, выступая на открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Трансляцию выступления французского лидера вела пресс-служба Еврокомиссии.

В качестве примера Макрон привел задержание Францией у своих берегов танкера, который следовал из российского порта в Индию. Он считает, что такие меры позволяют убедиться в наличии у берегов страны судов "теневого флота", а также "убедиться, соответствуют ли эти суда международным правилам". Вместе с тем, по словам президента, задержанное у Франции судно шло "под фальшивым флагом". Остановив "на одну-две недели" этот танкер, Франция якобы подорвала эффективность поставок российской нефти, полагает он.

"Так, "теневой флот" является очень хорошей целью, если мы хотим повысить нашу эффективность в сокращении этих мощностей. И на мой взгляд, это очень важный шаг вперед для усиления нашего давления на Россию", - добавил Макрон.

Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог Солонников: сначала победа России, потом переговоры
Политолог Солонников: сначала победа России, потом переговоры
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
16:57
В тюрьмах Италии фиксируются смертельные случаи с гражданами РФ
16:30
Цена серебра впервые с 2 мая 2011 года превысила $48
16:14
Слуцкий вновь избран председателем ЛДПР
15:59
Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 185 на 185
15:45
Макрон призвал задерживать танкеры с нефтью из РФ для нарушения поставок
15:31
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 510 военных
15:15
Детям для выезда в Белоруссию и Казахстан понадобится загранпаспорт
14:57
Жертвами нападения у синагоги в Манчестере стали два человека
14:46
Песков: Россия будет представлена на саммите "двадцатки" на должном уровне
14:31
Цена нефти Brent впервые с 6 июня опустилась ниже $65 за баррель
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения