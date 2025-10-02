Политолог Солонников: сначала победа России, потом переговоры

После своих достаточно резких заявлений в ООН Дональд Трамп не выйдет из мирного процесса. Он будет продолжать его продавливать, но на своих условиях.

Условия Запада – капитуляция перед ним России. Трамп продолжит давление на Россию и экономическое, и военное. Будут поставки оружия Украине, будут новые санкции для России. Задача Запада: чтобы Россия подписала мир на тех условиях, которые Запад для нее сформулирует. Есть жесткие условия: капитуляция здесь и сейчас. Есть более мягкий вариант: сейчас остановиться и начать договариваться, все равно, о жестком варианте.

Нужен ли России такой мир? Позиция Москвы – сначала победить, а потом уже садится за стол переговоров, чтобы зафиксировать результаты этой победы.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

