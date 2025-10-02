Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 185 на 185

Москва вернула с подконтрольной Киеву территории 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля 2025 года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц", - указали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях.