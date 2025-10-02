Запад продолжает санкционное наступление на ТЭК РФ

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Западная коалиция продолжает обсуждать план расширения санкций против России. ЕС обещает вскоре принять 19-й пакет санкций, а США требуют от своих соратников ввести жесткие ограничения против российской нефти и газа. Это касается и Европы, и Турции. Кроме того, Вашингтон не первый месяц стремится оказать давление на Индию и Китай.

В авангарде конца второй декады месяца — Евросоюз, представивший 19 сентября 19-й пакет ограничений против России. В нем предлагается ввести санкции против более чем сотни танкеров, принять меры против платежной системы «Мир» и отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) к 1 января 2027 года. Кроме того, Евросоюз готовит полный запрет на сделки с двумя российскими концернами: «Все транзакции с крупными энергетическими компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть» теперь будут полностью запрещены», — заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Помимо этого, ЕК предложила снизить потолок цен (Price Сap) на российскую нефть до $47,6 за баррель (нынешний уровень Price Сap — $60 за баррель). Евросоюз также намерен принять ограничительные меры против российской платежной системы «Мир». «Впервые наши ограничительные меры затронут и криптовалютные платформы», — заключила Ляйен.

Принятие 19-го пакета еще не состоялось, в то же время анонсирована работа над положениями 20-го пакета.

Однако лидер США Дональд Трамп посчитал 19-й пакет слишком мягким. При этом он продолжает побуждать Брюссель начать активней действовать против демографических гигантов АТР, призывая к вторичным санкциям. ЕС рискнул ввести санкции только против некоторых частных нефтеперерабатывающих предприятия (НПЗ) Поднебесной. И даже этот шаг чреват неприятностями для Брюсселя — Пекин способен серьезно ответить. Скажем, ограничить поставки редкоземельных металлов, столь необходимых ряду важных отраслей ЕС (заводам по выпуску электромобилей, предприятиям по производству полупроводников и пр.). Китай, как известно, контролирующий почти 70% их мировой добычи, использует этот статус в том числе как рычаг в торговой политике.

Сам Белый дом старается разными мерами убедить Индию и КНР отказаться от энергосотрудничества с РФ. Но пока безуспешно. Вашингтон вряд ли добьется цели. Отказ от российских углеводородов Китая, Индии или Турции — крайне маловероятный сценарий. Именно эти три страны сегодня являются ключевыми покупателями сырой нефти из РФ. Так что Дональд Трамп наступает по-прежнему вербально. Президент США, очевидно, дорожит переговорным треком с Москвой по урегулированию конфликта на Украине, поэтому практических действия не предпринимает — по крайней мере, прямых санкций в адрес ТЭК РФ Вашингтон не вводил со второй половины января.

На деле есть даже послабления — так, 26 сентября Министерство финансов США предоставило сербской компании NIS (эта нефтяная группа — с весомой долей российского капитала) спецлицензию на ведение операционной деятельности, действительную до 1 октября 2025 года. «Продленка» предоставлена не первый раз (уже седьмой по счету). Это пусть временный, но очередной вывод нефтяной группы из-под санкций.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, комментируя готовящееся расширение рестрикций ЕС, заявил, что российская экономика продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет». Москва, как известно, считает западные санкции незаконными и их категорически не приемлет.

Россия ожидала 19-й пакет. И, естественно, продолжает перманентно вести адаптацию национального ТЭК к санкционным инициативам и новациям Запада. Издержки от очередного раунда ограничений будут, но не фатальными. Скидки для покупателей российских углеводородов некоторое время будут выше привычных текущих. Физические же объемы поставок нефтегаза за периметр в целом на стабильном уровне, и угрозы «просадки» нет.

Тем временем доходы Москвы от нефтегазового экспорта корректируются. Но здесь объективно больше лепта ценовой конъюнктуры, нежели санкций — мировые цены на нефть — в многомесячной фазе отступления. Физический же национальный экспорт углеводородов остается в относительно стабильном коридоре.