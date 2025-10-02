Цена серебра впервые с 2 мая 2011 года превысила $48

Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
© Юрий Смитюк/ ТАСС
Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $48 за тройскую унцию впервые с 2 мая 2011 года.
По состоянию на 16:12 мск, стоимость серебра росла на 1,45% и торговалась на уровне $48,01 за тройскую унцию. К 16:27 мск цена на драгметалл замедлила рост до $47,875 за унцию (+1,16%).
Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на Comex находился на отметке в $3 917,9 (+0,68%), свидетельствуют данные площадки.