Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе

Признание Палестинского государства европейскими странами никакой пользы не принесет. Хотя бы потому, что за признанием должны последовать какие-то реальные шаги, а этих шагов они делать не будут.

Можно напомнить, что Советский Союз лет 50 назад признал Палестинское государство, а вслед за ним и страны социалистического блока: Чехия, Венгрия, Польша и так далее. Обратный процесс вроде бы не заведен в международной юридической практике. И что?

Ну, а современные признания – это такая форма кукиша, который европейцы показывают Дональду Трампу. Однако, пока США остаются главным партнером Израиля, еврейское государство будет чувствовать себя в Газе свободно.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.



