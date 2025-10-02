Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 октября 2025 / 18:48
КОТИРОВКИ
USD
02/10
81.4967
EUR
02/10
95.6382
Новости часа
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Москва
2 октября 2025 / 18:48
Котировки
USD
02/10
81.4967
0.0000
EUR
02/10
95.6382
0.0000
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
2 октября 2025 / 18:44
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
2 октября 2025 / 18:29
Политолог Солонников: сначала победа России, потом переговоры
Политолог Солонников: сначала победа России, потом переговоры
2 октября 2025 / 18:04
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближний Восток / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Палестина
Безопасность
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
2 октября 2025 / 18:29

Признание Палестинского государства европейскими странами никакой пользы не принесет. Хотя бы потому, что за признанием должны последовать какие-то реальные шаги, а этих шагов они делать не будут.

Можно напомнить, что Советский Союз лет 50 назад признал Палестинское государство, а вслед за ним и страны социалистического блока: Чехия, Венгрия, Польша и так далее. Обратный процесс вроде бы не заведен в международной юридической практике. И что?

Ну, а современные признания – это такая форма кукиша, который европейцы показывают Дональду Трампу. Однако, пока США остаются главным партнером Израиля, еврейское государство будет чувствовать себя в Газе свободно.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/0abeafe05740c81d2454c14aa62bf9ee/

 

Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог Солонников: сначала победа России, потом переговоры
Политолог Солонников: сначала победа России, потом переговоры
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
16:57
В тюрьмах Италии фиксируются смертельные случаи с гражданами РФ
16:30
Цена серебра впервые с 2 мая 2011 года превысила $48
16:14
Слуцкий вновь избран председателем ЛДПР
15:59
Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 185 на 185
15:45
Макрон призвал задерживать танкеры с нефтью из РФ для нарушения поставок
15:31
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 510 военных
15:15
Детям для выезда в Белоруссию и Казахстан понадобится загранпаспорт
14:57
Жертвами нападения у синагоги в Манчестере стали два человека
14:46
Песков: Россия будет представлена на саммите "двадцатки" на должном уровне
14:31
Цена нефти Brent впервые с 6 июня опустилась ниже $65 за баррель
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения