2 октября 2025 / 19:09
2 октября 2025 / 18:44
2 октября 2025 / 18:29
2 октября 2025 / 18:04
Общество
Общество
В тюрьмах Италии фиксируются смертельные случаи с гражданами РФ
2 октября 2025 / 16:57
В тюрьмах Италии фиксируются смертельные случаи с гражданами РФ
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В тюрьмах Италии наблюдаются нечеловеческие условия содержания и смертельные случаи с россиянами. Об этом сказано в докладе МИД РФ о действиях (бездействии) властей Италии, Германии и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники.

"Фиксируются случаи смерти с гражданами РФ в итальянских тюрьмах. 4 июля 2020 года в тюрьме "Серджо Космай" (Sergio Cosmai) г. Козенца совершил самоубийство российский гражданин А. А. Носенко. Это соотносится с отмечаемыми правозащитниками негативными тенденциями в итальянских учреждениях пенитенциарной системы. Серьезные опасения вызывают условия содержания заключенных в итальянских тюрьмах, которые нередко представляют угрозу их здоровью и жизни", - следует из доклада.

В документе также приведены данные о том, что "9 мая 2023 года в пенитенциарном учреждении г. Аугуста на острове Сицилия скончался от остановки сердца гражданин России В. И. Перещако, объявивший голодовку в связи с неисполнением его просьбы о переводе в Россию для продолжения отбывания наказания".

"В буквальном смысле в нечеловеческих условиях содержался под стражей в римской тюрьме гражданин России А. О. Волков, задержанный в итальянской столице в августе 2023 года по запросу об экстрадиции в США. В связи с отсутствием в камере стола ему и двум сокамерникам на протяжении трех месяцев приходилось использовать для приема пищи стул, сидя на полу. При этом температура в помещении опускалась ночью до 12 градусов по Цельсию. Медосмотры и лечение носили поверхностный характер, большинство имевшихся у россиянина хронических заболеваний не вносилось в санитарную карту", - говорится в докладе.

Вместе с тем подчеркивается, что "благодаря настойчивым запросам российского посольства уполномоченный по правам заключенных в Италии провел инспекционный осмотр места содержания Волкова, подтвердив все изложенные факты, а также вызывающие обеспокоенность психическое и общее состояние здоровья гражданина РФ".

