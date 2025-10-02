Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / Переговоры по Украине
Безопасность
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
2 октября 2025 / 18:44

Даже, если Украина начнет наносить удары вглубь российской территории американским оружием, это ничего не изменит на поле боя. Дальнобойные ракеты никак не могут остановить продвижение сухопутных сил РФ, которые ежедневно продвигаются на фронте.

Изменения можно наблюдать в политическом плане. За словами президента США последовали действия. Трамп ужесточил курс в отношении России, и заявления о разрешении на удары американским оружием вглубь РФ – это первые ростки.

Пока непонятно, тактическое это смещение курса Трампа или стратегическое. Однако, если считать, что главная цель Трампа – урегулирование конфликта, то такими мерами он отдаляется от своей цели.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  доктор политологии Университета Зальцбурга,

старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/0f18f2bc9b9491117c98827ded78f468/

 

