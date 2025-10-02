Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 октября 2025 / 19:10
Москва
2 октября 2025 / 19:10
2 октября 2025 / 18:44
2 октября 2025 / 18:29
2 октября 2025 / 18:04
Политика
Политика
Захарова: для завершения конфликта Киев должен признать территориальные реалии
2 октября 2025 / 17:18
Захарова: для завершения конфликта Киев должен признать территориальные реалии
© МИД России/ТАСС

Добиться завершения конфликта на Украине можно только путем признания нынешних территориальных реалий. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

"Если в Киеве на самом деле хотят закончить конфликт, они знают, что надо делать. Нужно признать современные территориальные реалии, нужно вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на вступление в НАТО, отказаться от нацистской идеологии и, разумеется, соблюдать права человека", - указала дипломат.

