2 октября 2025 / 18:44
2 октября 2025 / 18:29
2 октября 2025 / 18:04
Захарова: для завершения конфликта Киев должен признать территориальные реалии
2 октября 2025 / 17:18
© МИД России/ТАСС
Добиться завершения конфликта на Украине можно только путем признания нынешних территориальных реалий. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
"Если в Киеве на самом деле хотят закончить конфликт, они знают, что надо делать. Нужно признать современные территориальные реалии, нужно вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на вступление в НАТО, отказаться от нацистской идеологии и, разумеется, соблюдать права человека", - указала дипломат.