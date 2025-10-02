Захарова: для завершения конфликта Киев должен признать территориальные реалии

Добиться завершения конфликта на Украине можно только путем признания нынешних территориальных реалий. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

"Если в Киеве на самом деле хотят закончить конфликт, они знают, что надо делать. Нужно признать современные территориальные реалии, нужно вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на вступление в НАТО, отказаться от нацистской идеологии и, разумеется, соблюдать права человека", - указала дипломат.