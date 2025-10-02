ЕС не поддержал инициативу о финансировании "стены дронов" из своего бюджета

Страны Европейского союза не дали утвердительный ответ на инициативу премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о финансировании "стены дронов" из бюджета сообщества. Об этом информировала газета Helsingin Sanomat.

"Я сказал, что Еврокомиссия должна проанализировать весь нынешний бюджет и понять, какие пункты из него можно исключить. На этот вопрос не дали прямого ответа, однако в некоторых выступлениях поднимался вопрос о необходимости найти финансирование в ближайшем будущем", - сказал Орпо при общении с журналистами после неформального саммита ЕС в Копенгагене.

Согласно данным Helsingin Sanomat, не все страны Евросоюза поддержали идею финского премьера. Вопрос выделения средств на "стену дронов" будет обсуждаться на саммите объединения, который состоится 23 октября в Брюсселе. Финский премьер рассчитывает, что Еврокомиссия представит свое видение финансирования проекта до встречи на высшем уровне.

Некоторое время назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит немедленные меры по возведению "стены дронов" на восточном фланге Европы. По ее словам, ответ ЕС на якобы имевшие место вторжение в воздушное пространство стран сообщества будет "решительным и единым".

"Стена дронов" - совместный проект Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленный на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Инициатива находится на этапе разработки и отбора прототипов.