Индонезия ратифицировала договор с Россией о выдаче преступников

Совет народных представителей Индонезии ратифицировал подписанный между Москвой и Джакартой договор о выдаче преступников. Об этом информировал портал Detik.

Так, стороны обязались выдавать преступников по запросу разыскивающей их стороны для уголовного преследования и дальнейшего исполнения приговора. Экстрадировать таких граждан будут, только если преступление является уголовно наказуемым в обеих странах и влечет за собой не менее одного года заключения.

Есть ряд условий, при которых преступника могут не выдать. Это не будет сделано, если одна из стран имеет основания полагать, что человека преследуют по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства или из-за политических убеждений. Кроме того, преступника могут не экстрадировать, если за совершенное преступление его ожидает смертная казнь.