У британских лейбористов большие проблемы

Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера опустился до рекордно низкого уровня за все время проведения опросов общественного мнения. Об этом свидетельствует социологическое исследование компании Ipsos, результаты которого приводит телеканал Sky News.

Лишь 13% среди 1 тыс. человек, опрошенных в сентябре, сообщили, что довольны работой главы нынешнего правительства Лейбористской партии. 79% сообщили, что результаты Стармера их не устраивают. Таким образом отрицательный рейтинг нынешнего премьер-министра достиг значения минус 66 пунктов. Это больше, чем у любого другого главы британского правительства в истории опросов.

Для сравнения: предыдущий антирекорд консервативного премьера Риши Сунака в апреле 2024 года составлял минус 59 пунктов. Далее идут его однопартийцы Лиз Трасс в октябре 2022 года (минус 51), Борис Джонсон в июне 2022 года (минус 46), Тереза Мэй в июне 2019 года (минус 44).

Ненамного лучше выглядит и рейтинг Лейбористской партии. Если бы выборы в парламент проходили сегодня, ее поддержали бы всего 22% опрошенных. В списке предпочтений избирателей лидирует правопопулистская партия Reform UK Найджела Фаража с 34% поддержки.

Sky News распространил еще один опрос, проведенный 23-25 сентября социологической компанией The Survation. Он показал, что 53% членов Лейбористской партии хотят, чтобы на следующие выборы она пошла под иным руководством. 31% респондентов предпочитает, чтобы партию продолжал возглавлять Стармер.

Всего в опросе приняли участие 1 254 члена правящей партии. 65% из них высказали мнение, что при Стармере лейбористы идут в неверном направлении. Противоположного мнения придерживаются 26% респондентов. Более 60% заявили, что Стармер плохо управляет страной, 35% считают, что он хорошо справляется со своими обязанностями.

Опросы распространены в день, когда в Ливерпуле открылся четырехдневный съезд Лейбористской партии. Ее лидер, премьер-министр Кир Стармер в интервью газете The Sunday Times выразил уверенность, что ему удастся "выправить ситуацию", обрушившись с новой порцией критики на "реформистов".

"Когда вы осознаете, какие изменения принесет Reform UK - в смысле раскола, который она вызовет в нашей стране, и разрушения того, чем мы являемся как патриотическая нация, - тогда вы понимаете, что эта борьба в конечном счете выходит за рамки Лейбористской партии", - заявил Стармер.

Руководитель центра Британских исследований Института Европы РАН, ведущий научный сотрудник Елена Ананьева пояснила, что «когда у власти была Консервативная партия, они в таких случаях меняли лидера. Партия оставалась у власти, а лидера меняли в надежде на то, что называют эффект новизны. В результате этой чехарды с премьер-министрами, партия себя просто напросто дискредитировала. В Лейбористской партии смена лидера иная, и лейбористы пока к ней не готовы. Поэтому мне кажутся несколько сомнительными все надежды на досрочные выборы. У лейбористской партии огромное большинство в Парламенте, и скорее она будет меня менять министра финансов или другого министра, чем объявлять досрочные выборы, которые она с треском проиграет. Поэтому у партии сейчас большие проблемы».

По мнению эксперта, шансы переломить ситуацию у лейбористов неоднозначны: «дело в том, что расходы государственного бюджета очень высоки, а государственный долг велик, и на социальные выплаты уходит очень много денег. Некоторые из них нужно отнести к довольно сомнительным потому, что сейчас пособия по нетрудоспособности получают даже люди, которые жалуются на депрессию и на тревожность. И попытки правительства лейбористов провести реформу социального обеспечения, это было в июле, натолкнулись на противодействия своих же однопартийцев, депутатов Парламента, которые в случае жесткой реформы боятся утратить свои депутатские кресла. Тем более, что Лейбористская партия - это партия трудящихся. Поэтому у партию сейчас лихорадит. Кроме того, провести такую реформу политически невозможно, а не проводить ее - значит финансовый кризис будет усугубляться. И в этих условиях Стармер будет упирать на борьбу с внешним врагом, как всегда обычно в Великобритании делают. Даже в последней «Стратегии национальной безопасности», в отличии от предыдущей, где внешняя политика и оборона считались прерогативой правительства, сейчас написано, что все общество должно подняться на борьбу с внешней угрозой. Так что кризис усугубляется, реформу провести невозможно, а без реформы никак. Значит нужно увеличивать госдолг, а увеличивая госдолг надо платить проценты более высокие, за это Лиз Трасс сняли, так, что, повторю, ситуация тяжелая для лейбористов».