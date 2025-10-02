МАГАТЭ: электроснабжение конфайнмента на Чернобыльской АЭС восстановлено

Энергоснабжение нового безопасного конфайнмента, защищающего саркофаг на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) восстановлено. Соответствующее сообщение распространило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Внешнее электроснабжение нового безопасного конфайнмента (НБК) было восстановлено на ЧАЭС в 8:33 - спустя 16 часов после того, как произошел сбой в результате повреждений на 330-киловольтной подстанции в Славутиче", - следует из сообщения в соцсети X.