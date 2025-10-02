Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Общество
МАГАТЭ: электроснабжение конфайнмента на Чернобыльской АЭС восстановлено
2 октября 2025 / 18:14
Энергоснабжение нового безопасного конфайнмента, защищающего саркофаг на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) восстановлено. Соответствующее сообщение распространило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Внешнее электроснабжение нового безопасного конфайнмента (НБК) было восстановлено на ЧАЭС в 8:33 - спустя 16 часов после того, как произошел сбой в результате повреждений на 330-киловольтной подстанции в Славутиче", - следует из сообщения в соцсети X.