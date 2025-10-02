Пойдет ли НАТО на морскую блокаду Балтики?

Начальники генштабов европейских стран, входящих в так называемую коалицию желающих по Украине, обсудят в координации с НАТО новые меры по препятствованию работе "фантомного флота", который якобы перевозит российские нефтепродукты. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам по итогам саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"Мы решили сделать шаг вперед, перейдя к политике препятствования, когда в наших водах появляются подозрительные суда, участвующие в этой контрабанде, чтобы уменьшить возможности России по финансированию себя и своих военных усилий, - сказал он. - В ближайшие дни наши начальники генеральных штабов в координации с НАТО в рамках "коалиции желающих" соберутся, чтобы разработать совместные действия на ближайшие недели, чтобы реализовать эту политику препятствования деятельности "фантомного флота".

В беседе с журналистами, которую транслировала на Youtube пресс-служба Елисейского дворца, Макрон признался, что недавнее задержание танкера у берегов Франции стало как раз "демонстрацией такой политики". В то же время необходимость вмешательства французских военных он обосновал тем, что они якобы "столкнулись с неподобающим и чрезвычайно агрессивным поведением" в отношении фрегата и вертолетов со стороны экипажа танкера, когда за ним велось наблюдение. "Это стало обоснованием для начала расследования и судебного производства", - пояснил президент.

При этом перед началом саммита Европейского политического сообщества французский лидер призывал другие страны последовать примеру Франции и начать задерживать другие корабли, которые подозревают в причастности к "теневому флоту" и перевозке российской нефти. По его словам, суда следует задерживать "на несколько дней или недель" для проверки документов, чтобы "нарушить бизнес-модель" и снизить эффективность поставок нефтепродуктов из России.

Ранее прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции, в связи с подозрением в нарушении морского права. Агентство AFP приводит два названия танкера - Pushpa и Boracay, он ходит под флагом Бенина. Изначально расследование велось по факту возможного "отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага" и "отказа подчиниться". По информации агентства, в случае подтверждения подозрений прокуратуры нарушителям может грозить год лишения свободы и штраф 150 тыс. евро.

1 октября стало известно о задержании двух членов экипажа после того, как на борт судна поднялись военные - речь идет о капитане и его помощнике, оба граждане КНР. Агентство AFP со ссылкой на заявление прокуратуры сообщило, что было принято решение предъявить обвинение лишь капитану и только по одному пункту, связанному с отказом подчиниться. Его помощник был отпущен на свободу. В заявлении прокуратуры, на которое ссылается агентство, не уточняется, может ли капитан свободно передвигаться и сможет ли судно продолжить плавание.

Президент Франции Эмманюэль Макрон говорит "языком загадок", сообщая о задержании некоего танкера и открытии расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В данном случае президент Франции предпочитает язык загадок. Из его высказываний совершенно непонятно, на каком основании запущено это расследование и в чем именно состоят "грубые нарушения экипажа", - отметила дипломат. "Действия французских силовиков он объяснил борьбой с "теневым флотом", тем самым признав, что они связаны с так называемыми вторичными санкциями, - обратила внимание Захарова. - В своем санкционном раже страны ЕС беспардонно нарушают нормы международного права".

Политический аналитик Павел Шипилин считает, что «если произойдет блокада Балтийского моря в отношении возящих российскую нефть судов, это было бы самое негативное развитие событий потому, что в этом случае начнется открытая война. Я так думаю, что странам НАТО хватит ума не провоцировать Россию на ответные действия. По всей вероятности, сейчас в Кремле, в Министерстве обороны думают над тем, как ответить так, чтобы 3-я Мировая война все же не началась. Но Запад под всеми парусами ведет ситуацию к началу 3-й Мировой войне, и это обстоятельство серьезно удручает».

По мнению эксперта, «ответ России на действия Франции должен заключаться в том, что надо по всей вероятности сопровождать военными судами наши гражданские суда. Тут больше уже ничего не остается. Потому, что меньше использовать Балтийское море наверно не стоит, мы не должны показывать нашу робость. А что касается использования нашего военного флота, то Балтийский флот достаточно мощный, и он может быть представлен довольно могучими кораблями, и мне кажется до этого рано или поздно дойдет».