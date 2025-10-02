Путин: в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми к чему угодно

Нынешняя ситуация в мире, когда все очень стремительно меняется, требует быть готовыми ко всему. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".

"Мы уже не раз обращали внимание, что живем в такое время, когда все меняется очень быстро. Я бы сказал, кардинально. Никому из нас не дано в полной мере предвидеть будущее, однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти", - отметил он.

По словам главы государства, "ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика: и за свою собственную судьбу, за судьбу страны и всего мира". И ставки здесь чрезвычайно высоки, подчеркнул он.